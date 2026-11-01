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Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания

Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания
АР/БТА

Протестите, започнали заради проблеми в образованието и високите студентски разходи, прераснаха в антиправителствени демонстрации с искания за оставката на премиера Еди Рама

Шестима души са арестувани в Тирана след сблъсъците между протестиращи и полицията по време на поредната антиправителствена демонстрация в албанската столица. Протестите са организирани от студенти и преподаватели, които настояват за промени в политическото управление, оставка на правителството и решения на проблемите с жилищното настаняване и образованието, предаде агенция АТА.

Задържаните са обвинени в нападения срещу полицейски служители с твърди предмети и пиротехнически средства, блокиране на движението и подпалване на контейнери за отпадъци.

По случая са образувани наказателни производства срещу още трима души, а други двама са обявени за издирване. Полицията и прокуратурата продължават разследването, за да установят всички участници и обстоятелствата около инцидентите, съобщава АТА.

Напрежението ескалира по време на 19-ия ден от протестите в Тирана. Демонстранти подпалиха контейнери за смет пред Министерството на образованието, след което полицията използва водно оръдие за овладяване на ситуацията. Преди това протестиращите блокираха една от основните пътни артерии в града.

До сблъсъците се стигна, след като участници в демонстрацията запалиха факли пред входа на министерството и поставиха горящи контейнери на пътното платно. Част от тях хвърляха камъни и други предмети по полицейското водно оръдие, както и камъни и коктейли „Молотов“ по служителите на реда.

Протестната вълна започна на 13 октомври заради недоволството от условията в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за професионална реализация след дипломирането. Постепенно демонстрациите придобиха и ясно изразен политически характер, като участниците започнаха да настояват за оставката на премиера Еди Рама и съставяне на техническо правителство.

Последваха сблъсъци с полицията, палежи и материални щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници в демонстрациите са били задържани.

Еди Рама призовава протестиращите към диалог, но предложението му не е прието. Албанският премиер предупреди също, че ще бъде търсена отговорност от всеки, който се опитва да подбужда към насилие, градски безредици или религиозно разделение и да подкопава традициите на толерантност в страната, информира АТА.

Междувременно в Албания продължават и демонстрациите, известни като „Фламинго революция“. Те са насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт по южното крайбрежие на страната от инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

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