Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Началникът на Управлението на криминалната полиция в Сърбия Марко Кричак е задържан по подозрение за злоупотреба със служебно положение. Арестът е свързан с разследването на убийството на Александър Нешович в белградския квартал "Сеняк", съобщава bTV.

По същия случай е задържан и Бошко Секулович, началник на Службата за борба с престъпността. Разследването обхваща действията на високопоставени служители на сръбската полиция във връзка с разкриването на тежкото престъпление.

Убийството, което стои в основата на разследването, е извършено на 12 май 2026 г. Тогава Александър Нешович, известен с прякора Бая, е застрелян в ресторант "27" в белградския квартал "Сеняк".

Според публикации в сръбски медии подозренията срещу полицейските ръководители са свързани с възможно манипулиране или укриване на доказателства, както и с твърдения за упражняван натиск и физическо насилие над задържани лица. Тези обстоятелства са предмет на разследване и към момента не представляват установена вина.

Марко Кричак е сред високопоставените служители в сръбските структури за сигурност. В професионалната си кариера е работил в Агенцията за сигурност и информация (БИА), в службите за борба с организираната престъпност и в специализирано полицейско подразделение, отговарящо за охраната на определени личности и обекти.

През декември 2025 г. Кричак поема ръководството на Управлението на криминалната полиция, което има ключова роля в разследването на тежки престъпления в страната.

Името му привлече обществено внимание и по време на студентските протести в Сърбия през 2025 г. Тогава студентката Николина Синджелич го обвини в заплахи и физическо насилие след задържането ѝ и подаде наказателна жалба срещу него.

Настоящото задържане е свързано с отделно разследване, насочено към предполагаеми нарушения при работата по убийството в квартал "Сеняк".

Случаят поставя под обществено внимание начина, по който се осъществява контролът върху действията на полицейските служители, включително на тези, които заемат ръководни длъжности.

Предстои компетентните органи в Сърбия да установят дали са извършени престъпления и каква е евентуалната отговорност на задържаните. Арестът и повдигнатите подозрения не означават доказана вина, а окончателна преценка може да бъде направена единствено в рамките на съдебното производство.