Антонели призна за напрежението преди шанса за титла в Мексико

Андреа Кими Антонели призна, че усеща по-голямо напрежение от обикновено преди Гран при на Мексико. Италианецът има възможност още в неделя да си осигури първата световна титла и да стане най-младият шампион в историята на Формула 1.

Пилотът на Мерцедес ще потегли от четвърта позиция на „Аутодромо Ерманос Родригес“. Девето място му е достатъчно, за да си гарантира титлата и да стане първият италиански световен шампион след Алберто Аскари през 1953 година.

„Определено бях малко по-напрегнат от обикновено, особено когато постоянно чуваш едно и също нещо, където и да отидеш, по всяко време на деня“, заяви Антонели пред репортери в събота, цитиран от Ройтерс.

Италианецът даде пето време в квалификацията, но спечели позиция на стартовата решетка заради наказание на Макс Верстапен. Той призна, че не му е лесно да пренебрегне очакванията титлата му да бъде спечелена още този уикенд.

„Хората казват, че вече е решено. Познавайки себе си, се опитвах да блокирам колкото се може повече този шум, но не беше лесно“, добави той.

Най-близкият му преследвач Джордж Ръсел ще стартира втори и изостава със 123 точки от съотборника си. Люис Хамилтън с Ферари ще потегли от полпозишън. Според информацията на Ройтерс един от двамата трябва да спечели състезанието, за да запази шансове да отложи титлата на Антонели.