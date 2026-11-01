Русия задържа непълнолетен за планиран атентат в Москва след сигнал от САЩ

Непълнолетен руски гражданин е задържан по подозрение за подготовка на терористичен акт в московския музей-резерват „Царицино“. Това съобщи Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия, като уточни, че задържането е извършено след сигнал от американските власти, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, се посочва в съобщението на руската служба.

По данни на ФСС операцията е проведена съвместно с Росгвардия, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия след проверка на информацията за планиран атентат на територията на музейния комплекс.

Според руските власти задържаният е публикувал в TikTok снимки, на които е облечен с тактическо облекло, маска, шапка, очила и слушалки, а в ръцете си държи предмет, наподобяващ автоматично оръжие. В профила му имало и кадри от музея „Царицино“, придружени от надписа „I found a place“ („Намерих място“).

При претърсване на жилището му са открити дрехите и аксесоарите от снимките. ФСС съобщава още, че в електронните му устройства са намерени профилът в TikTok, от който са публикувани заплахите, абонамент за неонацистки канал в Telegram, както и множество интернет търсения, свързани с терористични нападения, масови убийства и други прояви на насилие.