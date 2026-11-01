Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия задържа непълнолетен за планиран атентат в Москва след сигнал от САЩ

Русия задържа непълнолетен за планиран атентат в Москва след сигнал от САЩ
АР/БТА

Според ФСС младежът е публикувал в TikTok снимки с оръжие и кадри от музея „Царицино“

Непълнолетен руски гражданин е задържан по подозрение за подготовка на терористичен акт в московския музей-резерват „Царицино“. Това съобщи Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия, като уточни, че задържането е извършено след сигнал от американските власти, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, се посочва в съобщението на руската служба.

По данни на ФСС операцията е проведена съвместно с Росгвардия, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия след проверка на информацията за планиран атентат на територията на музейния комплекс.

Според руските власти задържаният е публикувал в TikTok снимки, на които е облечен с тактическо облекло, маска, шапка, очила и слушалки, а в ръцете си държи предмет, наподобяващ автоматично оръжие. В профила му имало и кадри от музея „Царицино“, придружени от надписа „I found a place“ („Намерих място“).

При претърсване на жилището му са открити дрехите и аксесоарите от снимките. ФСС съобщава още, че в електронните му устройства са намерени профилът в TikTok, от който са публикувани заплахите, абонамент за неонацистки канал в Telegram, както и множество интернет търсения, свързани с терористични нападения, масови убийства и други прояви на насилие.

Още по темата

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

Водещи

Полицията пресече опити за купуване на гласове във „Факултета“ и уплаши избирателите

Полицията пресече опити за купуване на гласове във „Факултета“ и уплаши избирателите

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

  • Преди 4 минути
По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 7 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 16 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 21 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 21 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 22 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 31 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 38 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 42 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 45 минути