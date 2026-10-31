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Икономика

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до януари 2027 г.
Снимка: Pixabay

Москва запазва ограниченията за производителите, но допуска изключения за определени доставки

Руското правителство удължи до края на януари 2027 г. забраната за износ на дизелово гориво от производителите, като същевременно предвиди изключения за определени доставки към международните пазари. Това съобщи правителството в свое изявление, цитирано от ТАСС.

Мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива. Съответният указ е подписан, но към момента все още не е публикуван.

Вицепремиерът Александър Новак заяви в петък, че наред с удължаването на ограниченията властите подготвят изключения за определени доставчици. Подобни разрешения бяха въведени през октомври и се предвижда да останат в сила и през ноември.

Русия започна да облекчава ограниченията през този месец, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че работи с руския държавен глава Владимир Путин за връщането на руското дизелово гориво на световните пазари.

По данни на Новак Русия планира да изнесе около 2,15 млн. тона дизелово гориво през ноември – значително повече спрямо приблизително 510 000 тона през октомври.

Вицепремиерът посочи, че украинските атаки срещу руски рафинерии могат да доведат до намаляване на планираните количества, но според него спадът няма да бъде значителен.

Към края на октомври четири танкера с руско дизелово гориво вече са отплавали от балтийските пристанища, допълни Новак.

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