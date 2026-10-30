Иван Василев: Министерства работят заедно, за да ускорят достъпа на българските иновативни компании до пазара

Министерствата на иновациите и дигиталната трансформация, на отбраната и на икономиката, инвестициите и индустрията работят съвместно за създаване на условия българските компании да развиват и реализират иновативните си разработки в страната. Това каза пред журналисти в Бургас министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Целта е разработките на българските предприемачи да достигат по-бързо до пазара и да намират приложение както в гражданския сектор, така и за повишаване на отбранителните способности на България и НАТО, каза той.

Като пример Василев посочи дрон, представен в експозицията на форума, информира БТА.

Нашата задача е да направим бързо, лесно и удобно достигането на средствата, за да могат българските предприемачи да развиват своите идеи и те да остават и да се развиват в България, заяви министърът.

Той отбеляза, че в страната има инженери, предприемачи и стартиращи компании с потенциал да разработват технологии за отбраната и продукти с двойна употреба.

По думите му преди няколко седмици в София е открито изложение за дронове, на което са били представени разработки на български инженери и предприемачи.

В отговор на въпрос за проблемите с машините за гласуване на първия тур на президентските избори Василев посочи, че в страната са регистрирани проблеми с около 30 машини. Той изрази надежда Централната избирателна комисия (ЦИК) да приложи максимална строгост към фирмата изпълнител.