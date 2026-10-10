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Общество

Иван Василев: 83 млн. евро са предвидени за зелени технологии в бизнеса

Иван Василев: 83 млн. евро са предвидени за зелени технологии в бизнеса
БТА

Министърът на иновациите обяви и изграждането на суперкомпютъра Brain++ за над 90 млн. евро

Близо 83 млн. евро са предвидени за въвеждане на зелени технологии в микро-, малките и средните предприятия. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на Sliven Future Forum 2026.

По думите му средствата ще могат да бъдат използвани за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, софтуер и права върху интелектуална собственост, които подпомагат въвеждането на зелени технологии и кръгови модели на производство и потребление.

Василев представи и данни за област Сливен. По информация на Агенцията за европейските фондове за конкурентоспособност в региона са включени 133 проекта с безвъзмездна финансова помощ за над 9,8 млн. евро. От тях 45 са приключили, като са изплатени 4,6 млн. евро, а други 88 са в процес на изпълнение.

Министърът постави акцент и върху използването на изкуствения интелект от българските компании.

Той съобщи, че в "София Тех Парк" предстои изграждането на суперкомпютъра Brain++, част от европейската мрежа EuroHPC. Инвестицията е на стойност над 90 млн. евро, а инфраструктурата ще разполага със 700 видеокарти.

По думите на Василев половината от изчислителната мощ ще бъде достъпна за български компании, а останалата част - за споделено ползване от предприятия в Европейския съюз.

"Целта е предприемачи и изследователи от цялата страна да могат да използват тази инфраструктура", подчерта министърът.

Василев призова бизнеса в Сливен да се възползва от възможностите за финансиране и да търси начини за повишаване на производителността чрез технологии, иновации и изкуствен интелект.

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