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Министър Иван Василев освобождава всички служители на пенсионна възраст от МИДТ

Министър Иван Василев освобождава всички служители на пенсионна възраст от МИДТ
БТА

Над 100 души са били съкратени през последния месец, а новата структура на министерството предвижда намаляване на дирекциите от 19 на осем

Всички служители на пенсионна възраст ще бъдат освободени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, като част от тях вече са напуснали, а за останалите това предстои. Това заяви министър Иван Василев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Думите му бяха в отговор на въпрос от "Продължаваме промяната" за кадровата политика на ведомството и за освобождаването на над 100 души през последния месец.

Василев обясни, че промените са част от по-широка политика за оптимизиране на държавната администрация.

"Вярвам, че държавната администрация може да работи по-ефективно, без да губи щатни бройки, без назначаване на приближени до партии лица", заяви той.

По думите му процесът е започнал още през май с проекта за нов правилник на министерството. До септември е извършен преглед и оценка на дейностите, след което част от служителите не са покрили изискванията за продължаване на работа.

Сред посочените критерии са проактивност, отчетност, прозрачност и качество на работата.

Министърът заяви още, че освободените служители могат да продължат развитието си в частния сектор, където според него има недостиг на кадри.

Новият правилник на МИДТ предвижда и сериозно преструктуриране - броят на дирекциите трябва да бъде намален от 19 на осем.

"В новата структура е разписано много ясно коя дирекция за какво отговаря", каза Василев.

Като пример за проблем, наследен от предишната организация, той посочи продължилата повече от година работа по единния цифров портфейл.

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