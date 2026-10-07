Министър Иван Василев освобождава всички служители на пенсионна възраст от МИДТ

Всички служители на пенсионна възраст ще бъдат освободени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, като част от тях вече са напуснали, а за останалите това предстои. Това заяви министър Иван Василев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Думите му бяха в отговор на въпрос от "Продължаваме промяната" за кадровата политика на ведомството и за освобождаването на над 100 души през последния месец.

Василев обясни, че промените са част от по-широка политика за оптимизиране на държавната администрация.

"Вярвам, че държавната администрация може да работи по-ефективно, без да губи щатни бройки, без назначаване на приближени до партии лица", заяви той.

По думите му процесът е започнал още през май с проекта за нов правилник на министерството. До септември е извършен преглед и оценка на дейностите, след което част от служителите не са покрили изискванията за продължаване на работа.

Сред посочените критерии са проактивност, отчетност, прозрачност и качество на работата.

Министърът заяви още, че освободените служители могат да продължат развитието си в частния сектор, където според него има недостиг на кадри.

Новият правилник на МИДТ предвижда и сериозно преструктуриране - броят на дирекциите трябва да бъде намален от 19 на осем.

"В новата структура е разписано много ясно коя дирекция за какво отговаря", каза Василев.

Като пример за проблем, наследен от предишната организация, той посочи продължилата повече от година работа по единния цифров портфейл.