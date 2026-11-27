Левски поиска служебна победа с 3:0 срещу Марсилия

Левски предприе сериозна юридическа офанзива срещу Марсилия след бруталните сцени на насилие срещу българските привърженици на стадион „Велодром“. „Сините“ официално внесоха жалба до УЕФА, с която настояват за служебна загуба на френския тим с 0:3, а като допълнителна санкция искат и временното му отстраняване от европейските клубни турнири.

Скандирания „Убийци“ огласиха протеста на феновете на Левски пред френското посолство

Фенове на Левски излязоха на протест пред френското посолство в София заради нападенията срещу българи по време на гостуването на „сините“ на Марсилия в Лига Европа на 26 ноември. Демонстрацията се проведе под засилени мерки за сигурност, видя репортер на ТАРАЛЕЖ. Българските привърженици настояват за установяване и наказване на виновните за нападенията, както и за справедливост за пострадалите.

Спортът се обяви против готвените промени в Закона за хазарта



Седем от водещите български спортни федерации излязоха с обща позиция относно предстоящите промени в Закона за хазарта. Организациите предупреждават, че новите ограничения върху рекламата и спонсорството на хазартни оператори могат да нанесат сериозен удар върху финансирането на клубовете и детско-юношеския спорт.

Под документа са подписите на Българския футболен съюз (БФС), Българската федерация по волейбол (БФВ, Българската федерация по баскетбол (БФБ), Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), Българската федерация по плувни спортове (БФПС), Българската федерация по тенис (БФТ) и Българската федерация по бокс (БФБ).

Никола Цолов със силна квалификация за Гран При на Катар



Никола Цолов завърши на седма позиция в квалификацията за Гран При на Катар във Формула 2. Българският пилот на Campos Racing си осигури място в челната десетка на стартовата решетка след оспорвана сесия на пистата „Лусаил“, в която малките разлики между състезателите направиха битката за по-предни позиции особено оспорвана. Седмата позиция дава на Цолов добра изходна позиция за състезателния уикенд в Катар. В събота предстои спринтовото състезание, а в неделя е основната надпревара.

Председателят на Сектор Б: От няколко дни получаваме сигнали за нередности по провеждането на мача в Марсилия, но нямаме връзка с Левски

Председателят на сдружение Сектор "Б" Никола Бушняков говори пред ТАРАЛЕЖ за баталните сцени преди мача между Олимпик Марсилия и Левски на "Велодром" в четвъртък вечер. Той сподели, че от няколко дни получава сигнали от организацията Football Supporters Europe за нередности около провеждането на мача с френския клуб, но не успява да се свърже с представител на клуба, за да може да се сезира въпросната организация и да се потърсят правата на феновете по съдебен път.

Очевидец пред ТАРАЛЕЖ за нападението в Марсилия: Хората се катериха по оградата, хвърляха факли по нас

Привърженик на Левски пожелал анонимност, присъствал на стадиона в Марсилия, разказа пред ТАРАЛЕЖ за нападенията срещу български фенове непосредствено преди началото на футболната среща. По думите му първоначално всичко е протичало нормално, но ситуацията се е променила минути преди първия съдийски сигнал.