„Няма никакво място за насилие на спортно събитие. Всеки, който е виновен, трябва да понесе отговорност“.

Това заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков пред БНТ по повод нападението срещу български фенове в Марсилия.

По думите му до 2024 г. не са били натрупани бюджетни дефицити, а проблемите са започнали през 2025 и 2026 г.

„Това е тема, която трябва да обсъждаме професионално, а не да хвърляме реплики“.

Денков коментира и ситуацията във Варна, като посочи града като пример за влиянието на икономически интереси върху политиката. Според него кметът Благомир Коцев се опитва да работи в подобна среда.

„Бумът на строителството в „Баба Алино“ се разгърна, когато кметът на Варна беше в ареста“.

По думите му „Продължаваме промяната“ ще работи за гарантиране на честен изборен процес във Варна.

Денков коментира и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

„Когато говорим за ВСС, основното е, че в България няма справедливост. Съдебната система работи като бухалка за едни и чадър за други“.

Според него основната цел на процедурата е възстановяване на доверието в съдебната система. Денков определи постигнатото съгласие като важна, но трудна стъпка, която трябва да доведе до промяна в начина, по който работи правосъдието.

Денков разкритикува думите на президента Румен Радев в Брюксел по повод обещаната помощ за Украйна.