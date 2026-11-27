"Всички парламентарно представени партии излязоха с обща декларация срещу насилието след инцидентите в Марсилия".

Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ пред БНТ.

„Не на насилието“ - това е позицията, около която се обединихме".

Той коментира и предложения бюджет за 2027 г., като използва метафората на премиера Румен Радев за „камиона към пропастта“.

„С предложения бюджет за 2027 г. ясно показахме, че е овладяна скоростта, с която лети камионът към пропастта. Ясно е, че има шофьор, който ще овладее ситуацията“.

По думите му евентуална глоба от Европейската комисия би била несправедлива заради промяната в последния момент на методиката за определяне на санкциите.

Ангелов подчерта, че натрупаният бюджетен дефицит не е резултат от действията на настоящото управление, а е следствие от решения на редица предходни правителства. Той припомни, че при встъпването си в длъжност правителството е разполагало с около два месеца и половина, за да представи нов бюджет.

„Страната беше изправена пред катастрофа. Много бързо се взеха спешни мерки, за да се спасят плащанията по ПВУ, което даде глътка въздух на публичните финанси и стабилизира фиска“.

По темата за външната политика той заяви, че през последните месеци България следва прагматичен подход, насочен към националния интерес. Като пример той посочи одобреното пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Правим всичко възможно да постигнем максимално добри резултати за България и българските граждани. Водени сме единствено от националния интерес“.