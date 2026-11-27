Кметът на София Васил Терзиев предупреди, че части от столицата могат да останат без парно и топла вода през целия зимен сезон заради тежкото състояние на топлопреносната мрежа.

По думите му в момента около 2% от домакинствата в София са засегнати, което означава хиляди семейства без нормално отопление и топла вода.

„Има такава реална опасност. Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания“, заяви Терзиев пред БТВ по повод ситуацията във високите части на „Младост“ и „Студентски град“.

Според кмета основната причина е десетилетното недофинансиране и недостатъчните инвестиции в „Топлофикация София“.

При мрежа с дължина около ⁨1200–1300⁩ км през годините са подменяни едва по 6–7 км тръби годишно.

„Миналата година имаше 118 аварии по това време. Тази година са 500. Ако не се вземат мерки, догодина ще са 1000“.

Като най-спешна мярка той посочи подмяната на 70–100 км от най-компрометираните участъци.

Особено тежко е положението около ТЕЦ „Изток“, където по думите му над 90–95% от мрежата не е подменяна през последните 50–60 години.

В момента на терен са ангажирани над 15 екипа с тежка механизация и повече от 200 души. Само през последната седмица са отстранени над 60 аварии. В по-ниските части на „Дружба“ топлоподаването се очаква да бъде възстановено в рамките на следващите две седмици. По-сериозни остават проблемите във високите части на „Младост“, около Академията на МВР, Американския колеж и общежитията в „Студентски град“.

Терзиев заяви, че Столичната община очаква държавата да съдейства за уреждането на 140 млн. евро, които Фондът за сигурност на електроенергийната система дължи на „Топлофикация София“. Средствата биха могли да помогнат на дружеството да се разплати с „Булгаргаз“.

Кметът настоява и за намаляване на 16-процентната наказателна лихва върху просрочените задължения, която според него допълнително натоварва дружеството.

Столичният общински съвет се очаква през януари да разгледа инвестиционната програма на „Топлофикация София“, след което трябва да се вземат решения за мащабната подмяна на амортизираната мрежа.