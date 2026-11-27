Нападението над български граждани в Марсилия предизвика реакции от представители на държавната власт, политически партии и институции. Министерството на външните работи осъди категорично случилото се и вече изпрати нота до френската страна, с която настоява за пълно разследване на нападенията.

Премиерът Румен Радев съобщи, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за инцидента. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа. Държавният глава Илияна Йотова също осъди посегателството и изрази очакване френските власти да изяснят обстоятелствата и да потърсят отговорност от извършителите. Тя призова и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

Вътрешният министър Иван Демерджиев поиска спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес. Той очаква френските власти да установят всички участници в нападението и да предприемат действия за наказването им.

Случаят предизвика реакция и в Народното събрание. Депутатите приеха единодушно със 185 гласа „за“ декларация, с която осъдиха насилието срещу българските граждани и изразиха солидарност с пострадалите, сред които има жени и деца, и техните семейства. Председателят на парламента Михаела Доцова също осъди нападението, като заяви:

„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима.“

От „Да, България“ настояха българските институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно. От формацията поискаха и френският посланик да бъде поканен в Министерството на външните работи, за да даде обяснения.

От „Продължаваме Промяната“ също осъдиха нападенията и призоваха френските власти да установят извършителите и да обяснят пропуските в охраната. Партията настоява за дисциплинарна проверка от УЕФА и активни действия от българското правителство.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува реакцията на премиера Румен Радев и изразената от него благодарност към френския президент Макрон. Борисов определи случилото се като варварски акт и поиска френската полиция, властите и футболният клуб да понесат отговорност, включително чрез изключване на отбора от международните турнири. Той настоя и международната футболна организация да анулира мача и да присъди служебна победа на българския тим.

Бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков подчерта, че подобна агресия срещу български граждани излиза извън рамките на спорта и изисква реакция на държавно ниво. Според него България трябва да поиска от Франция ясно разследване, установяване на виновните и предприемане на съответните мерки.

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