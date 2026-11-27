Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова се срещна с изпълняващия длъжността президент на Сърбия Александър Чупич в Охрид. Разговорът се състоя в рамките на срещата на лидерите от регионалния процес „Бърдо-Бриони“.

Силяновска-Давкова поздрави Чупич за избирането му за председател на Народното събрание на Сърбия и му пожела успех. Тя изрази увереност, че отношенията между двете съседни държави ще продължат да се развиват в дух на традиционно приятелство и добросъседство.

Сред областите с потенциал за по-тясно сътрудничество бяха посочени образованието, науката, икономиката, културата, туризмът и дигитализацията.

От своя страна Чупич определи срещата на регионалните лидери в Охрид като важен знак за значението на добросъседските отношения. Той подкрепи и идеята младите хора да бъдат по-активно включвани в инициативите на процеса „Бърдо-Бриони“.

По време на съвместната пресконференция сръбският представител подчерта, че Балканите се нуждаят от повече солидарност, демокрация, сътрудничество и развитие. Същевременно той акцентира върху необходимостта държавите в региона да защитават своите национални интереси и достойнство в международните отношения.

Според него регионът разполага със значителен потенциал и може да допринесе не само за собственото си развитие, но и за Европа и света. Затова е важно съществуващите добри отношения да бъдат запазени, а областите, в които има възможност за напредък, да получат допълнително внимание.

„Очевидна е необходимостта от сътрудничество, напредък и изграждане на по-добър свят за нашите потомци. Съществува и ясно задължение към гражданите да защитаваме жизненоважните държавни и национални интереси и да отстояваме достойнството си в международните отношения“, заяви Чупич.