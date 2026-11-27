Дългогодишният управител на „ВиК“ - Монтана, инж. Валери Иванов, беше освободен от поста след 20 години начело на дружеството. Решението беше взето на днешното извънредно Общо събрание на акционерите въпреки съпротивата на пет общини и протестите на служителите. За временен управител е назначен Митко Първанов от Враца.

Напрежение и категорично несъгласие от страна на местната власт белязаха извънредното Общо събрание на „ВиК“ - Монтана днес. Представителите на пет общини гласуваха „против“ смяната, но мажоритарният собственик - „Български ВиК холдинг“, наложи промяната. Така след две десетилетия начело на дружеството инж. Валери Иванов беше освободен.

"Част от общините сме против и вие знаете нашите аргументи. Ние формираме около 70 % от приходите на ВИК - Монтана. Ние мислехме, че след като сме тези с приходите имаме глас. Когато и да съм пуснал вода, вода е имало. Мен това ме интересува, качеството на водата", посочи инж. Иво Иванов, председател на ОБС - Монтана.

До провеждането на конкурс управлението на дружеството ще бъде поето от Митко Първанов. Той е от Враца, а последната му месторабота е била в АЕЦ „Козлодуй“. Преди това е ръководил пречиствателната станция във Враца и е бил заместник-директор на ВиК в Плевен. Кандидатурата му беше издигната още през август от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ инж. Венелин Шъков. Първанов обаче не присъства лично на днешното събрание.

Сменен е и контрольорът на дружеството. На мястото на досегашния Николай Калистратов е назначен Симеон Власев, общински лидер на „Прогресивна България“ в Монтана.

"Не може предтавител на Враца да дойде да управлява дружество е Монтана, което не познава нашите ширини, не познава селата ни и нашите проблеми. Опасенията са ни и относно "Среченска бара"", каза Ирена Димова от община Лом.

"За нас не е редно човек, който толкова години е работил в системата и е помагал на всички ни, да бъде сменен и на негово място да дойде човек от друга област. Не мога да приема, че в Монтана няма човек, който може да заеме този пост", заяви Нина Петкова, кмет на община Георги Дамяново.

Смяната на ръководството идва след няколкодневни протести на синдикатите и служителите във водното дружество, които настояваха държавата да посочи причините за отстраняването на инж. Валери Иванов. Холдингът обаче така и не оповести публично официалните мотиви за рокадата.

Промяната съвпада с тежки съдебни обвинения срещу досегашния директор. Само преди дни стана ясно, че прокуратурата предава инж. Валери Иванов на съд за сключване на неизгодни сделки в нарушение на Закона за обществените поръчки и за нанасяне на значителни щети на дружеството. По случая вече е насрочено и първото съдебно заседание.