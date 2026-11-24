Отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев е безпрецедентен случай и опит местни икономически интереси да поемат контрола върху управлението на града. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Богдан Богданов пред БНТ.

Според него през последните три години са правени системни опити работата на Коцев да бъде възпрепятствана, а решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) е поредната стъпка в тази посока.

"Три години продължават опитите неговата работа да бъде саботирана по всякакъв начин. Той беше принуден да е далеч от семейството си - в ареста, незаконно, и в момента е отстранен, за да може в последната година от неговия мандат да бъде сложен човек, който да изпълнява щенията на един кръг", заяви Богданов.

Депутатът свърза предполагаемите интереси зад отстраняването на Коцев с лица и икономически структури във Варна.

"Доколкото разбирам, това е кръг около човек с прякор Дънката и около ТИМ. Ако това е така, то показва, че държавата ни е в болно състояние", коментира той.

Богданов обърна внимание и на момента, в който ОИК е решила да прекрати кметските пълномощия. Според него сигналът срещу Коцев е бил подаден повече от година по-рано, но комисията е изчакала началото на последната година от мандата.

"Единствената причина е, че по закон една година преди местните избори не могат да бъдат проведени частични избори и човекът, който да доизкара мандата, се избира от Общинския съвет", заяви депутатът.

Той изрази съмнения и относно позицията на ГЕРБ и ДПС, чиито лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски се разграничиха от решението.

Според Богданов подкрепата на представители на ГЕРБ в ОИК показва, че Борисов губи влияние върху местните структури на партията, или че разграничаването му не е искрено.

"Факт е, че Благо засяга определени интереси на местно ниво. Не можаха да го пречупят и това е последният им шанс да назначат един послушен човек, който да доизкара мандата и да им свърши работа", посочи той.

Богданов заяви, че Коцев може да разчита както на политическа, така и на широка обществена подкрепа. По думите му вече се организира протест срещу решението на ОИК.

"Няма начин гласът на варненци да бъде откраднат по такъв начин. Неслучайно се готвят и протести", подчерта депутатът.