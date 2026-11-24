Общинският съвет в Каварна даде съгласие общината да кандидатства за титлата "Европейска столица на културата" през 2032 г. Предложението беше внесено от кмета Елена Балтаджиева, съобщава БТА.

В рамките на подготовката се предвижда разработването на обща културна концепция с регионален обхват, която да включва общините Каварна, Балчик и Шабла.

Целта е да бъдат обединени културното и историческото наследство, природните дадености и творческият потенциал на трите черноморски общини, както и да се насърчи сътрудничеството между тях.

С решението си общинските съветници подкрепиха регионалния подход и възложиха на кмета да предприеме необходимите действия по организацията и представянето на кандидатурата.

В мотивите към предложението се посочва, че участието в европейската инициатива предоставя възможност за популяризиране на местното културно наследство, развитие на културния туризъм и изграждане на национални и международни партньорства.

Подготовката на кандидатурата се разглежда като дългосрочен процес, който може да допринесе за развитието на региона независимо от крайния резултат в конкурса.