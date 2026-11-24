Най-големият дълг на "Топлофикация София" не е финансов, а към жителите на столицата, които продължават да остават без парно и топла вода. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Грети Стефанова пред NOVA NEWS.

По думите ѝ проблемите на дружеството са натрупвани повече от 20 години, а управлението му е под всякаква критика.

"През юни в СОС гласувахме около 150 милиона за ремонти. Има закупени тръби, за които от "Топлофикация София" дори не са счели за нужно да ни кажат къде са ги складирали", заяви Стефанова.

Тя подчерта, че въпреки огромните финансови задължения основният проблем остава качеството на услугата, която получават гражданите.

"Управлението на дружеството е под всякаква критика. "Топлофикация София" в момента има огромен дълг, но най-големият им дълг е към софиянци", допълни общинският съветник.

Стефанова не изключи възможността дружеството да бъде отдадено на концесия, като даде пример с модела на управление на "Софийска вода".

"Концесията не е мръсна дума. "Топлофикация София" е един горещ картоф, който иска умно управление и хора, които си разбират от работата", заяви тя.

Коментарът ѝ идва на фона на продължаващите проблеми с топлоподаването в различни столични квартали, включително Студентски град, където редица общежития остават без отопление и топла вода.

Припомняме, че Столичният общински съвет одобри изготвянето на анализ на финансовото и техническото състояние на дружеството със съдействието на Световната банка, който трябва да предложи възможни стъпки за оздравяването му.

Грети Стефанова коментира и решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Тя определи случилото се като "преврат" не само срещу Коцев, но и срещу жителите на града, като изрази съмнения, че моментът на решението е бил умишлено избран.

"Варненци сега не могат да изберат легитимно кмет, защото никой няма да им предложи избор. Остава по-малко от година, с което категорично се накърняват техните избирателни права", заяви Стефанова.

Според нея решението на ОИК поставя въпроси за зачитането на вота на гражданите и начина, по който ще бъде определено управлението на Варна до края на настоящия мандат.