Британското контраразузнаване МИ5 и Министерството на отбраната в Лондон отправиха съвместно предупреждение към местните компании, доставящи военно оборудване за Украйна, заради зачестилите опити за саботаж от страна на Русия, предаде АФП.

Инструкциите, изготвени от Националния орган за защитна сигурност (NPSA) към МИ5 и отбранителното ведомство, са насочени към фирмите във Великобритания, които осигуряват пряка материална подкрепа за украинската армия, както и към всички звена по веригата за доставки.

В документа се посочва, че през последните месеци Москва е активизирала саботажните си действия срещу европейски обекти, свързани с отбраната. Според службите тази дейност обичайно се осъществява чрез наети посредници, които прибягват до сравнително прости методи, като палежи. Предупреждението съдържа конкретни насоки как организациите да намалят своята уязвимост, да разпознават и докладват враждебен шпионаж и да ограничават щетите при евентуално нападение.

Паралелно с това британското правителство обяви, че днес и утре организира специални брифинги при закрити врата за ръководителите на дружества от отбранителния сектор и ключовата национална инфраструктура. Срещите ще бъдат водени от министрите на отбраната и на сигурността съвместно с висши представители на разузнаването, като целта е да се предоставят индивидуални препоръки за защита на бизнеса.

Британският министър на сигурността Дан Джарвис определи руските саботажни действия като „действително позорни“. „Националната ни сигурност е най-силна, когато бизнесът, разузнавателните служби и държавните ведомства работят заедно за установяване и възпиране на заплахите. Именно затова днес събирам ръководители на компании и представители на службите за сигурност и подкрепям предупреждението на NPSA към производителите от отбранителната промишленост“, подчерта той.

Великобритания остава сред водещите съюзници на Киев от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., а редица европейски държави вече обвиниха Москва в поредица от хибридни атаки – включително палежи и киберудари – през последните близо пет години.