Кметът на Варна Благомир Коцев подаде жалба срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията му. Това съобщиха от пресцентъра на Община Варна.

Жалбата е внесена в законовия срок до Административния съд - Варна чрез ОИК. Коцев настоява магистратите да отменят решението и да спрат предварителното му изпълнение до окончателното произнасяне по случая.

В документа се посочват редица предполагаеми нарушения на процедурата. Сред основните аргументи са забавянето на произнасянето на комисията с повече от година, липсата на надлежно уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да представи позицията си.

Председателят на ОИК Велин Жеков отхвърли обвиненията, че комисията умишлено не е уведомила Коцев. По думите му дневният ред е бил публикуван на официалния сайт дни преди заседанието, като в него ясно е посочено какво ще бъде разглеждано.

Коцев оспорва и извода, че е отсъствал неоснователно от работа. Според защитата му отсъствието е било свързано със задържането му под стража, определено впоследствие като незаконно, както и с ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява служебните си задължения.

В жалбата се предупреждава и за възможни последици за функционирането на общинската администрация, ако предварителното изпълнение на решението не бъде спряно.

Според изложените аргументи правната несигурност може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки и управлението на общинската собственост. Посочват се и рискове за реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна прие Решение № 386 за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев.

Решението предизвика политически реакции, включително от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, която настоя Европейската комисия да проследи случая.

От Община Варна уверяват, че администрацията продължава да изпълнява задълженията си към гражданите, като основен приоритет остава нормалното функциониране на общинските услуги и финансовите процеси.

Предстои Административният съд - Варна да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение и по законосъобразността на решението на ОИК.