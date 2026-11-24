УЕФА назначи Георги Кабаков за главен съдия на срещата между Съндърланд и Ягелония Бялисток от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа българско време на “Стейдиъм ъф Лайт”.

И двата отбора са сред съперниците на Левски в турнира. “Сините” вече победиха Ягелония с 1:0, а в края на януари им предстои гостуване на Съндърланд.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Димитър Димитров е назначен за четвърти съдия. Испанецът Гийермо Фернандес ще отговаря за ВАР с помощта на германеца Кристиан Дингерт. Съдийски наблюдател е Петер Зипел от Германия, а делегат на УЕФА е Милован Джуканович от Черна гора.

От началото на сезон 2026/27 Кабаков е ръководил седем международни срещи и шест мача в Първа лига. 40-годишният пловдивчанин има два двубоя в Шампионската лига, два в Лигата на нациите и три в Лига Европа. Срещата в Съндърланд ще бъде четвъртото му назначение в Лига Европа през кампанията.