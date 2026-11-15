Албания се изкачи в Лига В, а Финландия вкара седем гола в мач на Кабаков

Албания спечели група С1 на Лигата на нациите и си осигури директно изкачване в Лига В след победа с 2:0 над Беларус. Двубоят се игра на неутрален терен в Будапеща, а головете отбелязаха Рей Манаж и Елсейд Хисай.

Футболистите на ЦСКА Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг изиграха пълни 90 минути за Беларус. Вратарят Лапоухов не се намеси убедително при двете попадения на албанците.

В другия мач от групата Финландия победи Сан Марино със 7:2 в Хелзинки. Двубоят беше ръководен от Георги Кабаков. Адриан Сванбек отбеляза хеттрик, Йоел Похянпало се разписа два пъти, а Лео Валта и Даниел Хоканс добавиха по един гол. И двете попадения за Сан Марино бяха дело на Никола Нани, който реализира първото от дузпа.

Албания завърши начело с 15 точки. Беларус запази второто място и ще играе бараж за изкачване в Лига В. Тимът приключи с равен актив с Финландия, но имаше предимство в преките двубои. Сан Марино остана последен без спечелена точка.