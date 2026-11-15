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Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро

Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро
БТА

Председателят на парламентарната бюджетна комисия обяви, че правителството ще представи окончателната рамка на план-сметката

Правителството няма да оттегли проекта за държавен бюджет за 2027 г., въпреки критиките на опозицията. Това заяви председателят на бюджетната комисия в Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов пред bTV.

По думите му няма необходимост от подобен ход, а на предстоящото заседание на Министерския съвет ще бъде представена най-ясната рамка на бюджета.

Проданов подчерта, че за първи път от десетилетия се предвижда намаление на държавните разходи в абсолютна стойност.

"2027 г. ще бъде първият бюджет от десетилетия насам, в който всъщност има намаляване в абсолютна стойност на разходите", заяви той.

Според представените от депутата данни разходите ще бъдат с около 800 млн. евро по-малко спрямо предходната година. Като дял от брутния вътрешен продукт те ще спаднат от 43,5% на 39,6%.

"Това е много сериозно свиване", коментира Проданов.

Той разкритикува опозицията, като заяви, че нейните представители също са подкрепяли бюджети с дефицити и поемане на нов дълг.

Проданов обясни, че управляващите искат да представят бюджета не просто като финансова таблица, а като инструмент за изпълнение на конкретни политики и приоритети.

"Става дума за това какво се опитваме да постигнем, какви са ни приоритетите и какви са ни целите", подчерта председателят на бюджетната комисия.

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