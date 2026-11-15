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Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България
БТА

Според информацията Георги Иванов разговаря и с други треньори, а евентуално назначение на испанеца се очаква през февруари 2027 г.

Испанецът Диего Мартинес е сред кандидатите за нов селекционер на българския национален отбор. Според информацията 45-годишният специалист е предпочитаният вариант на президента на БФС Георги Иванов, който води разговори и с други треньори. За последно Мартинес е водил Лас Палмас.

Роденият във Виго треньор прекарва седем години в Севиля. Между 2010 и 2017 г. той работи в школата, ръководи третия и втория отбор и е част от щаба на Унай Емери в първия състав.

Като старши треньор Мартинес е водил Осасуна, Гранада, Еспаньол и Лас Палмас, както и сборния отбор на Галисия. За сезон 2018/19 е избран за най-добър треньор в испанската Сегунда дивисион.

Ако разговорите доведат до споразумение, Мартинес може да подпише през февруари 2027 г. Първите мачове на България за годината са в края на март.

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