Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова пътувала със съпруга си по автомагистрала “Тракия”, когато в мъглата двамата забелязали хора край мантинелите. В предаването “120 минути” по bTV бившият следовател и прокурор си спомни, че първоначално не разбрали защо хората се опитват да привлекат вниманието им.

“Видимостта беше около 100 метра. И точно в този момент със съпруга ми забелязахме от всички страни на мантинелите хора, които махаха с ръце, размахваха светлоотразителни жилетки и ни даваха някакви знаци, които в началото не разбрахме”, разказа Минкова.

В тяхната лента бил спрял камион. Зад него стоял мъж със светлоотразителна жилетка, който им давал знак да спрат. “Всъщност той спаси живота ни, защото тогава разбрах в каква опасност се намираме”, каза тя.

Минкова слязла от колата и заобиколила камиона. Пред нея имало два ударени автомобила, а край единия, по склона до пътя, лежали няколко души. Сред тях бил Бранко, който пътувал на седалката зад шофьора.

“Това е най-пострадалата част от автомобила - страната на водача и местата на пътниците, които са седели зад него”, обясни Минкова. Тя разказа, че водачът е загинал, и изрази убеждението си, че той се е опитал да предпази хората в колата.

Адвокатката се спуснала по склона, за да помогне на Бранко. “Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние. Температурите бяха много ниски”, спомни си тя. По-късно с нея се свързали негови близки. “Казаха ми, че ми благодарят и ме благославят в Стралджа, защото съм спасила живота му. Както и че той се намира в болницата в Сливен”, добави Минкова.

Според нея мащабът на трагедията е можел да бъде ограничен. Тя посочи подхода “Визия нула”, при който пътната инфраструктура и организацията на движението трябва да намаляват тежките последици от човешките грешки. “Тъй като човешката грешка не може да бъде избегната, отговорността трябва да бъде колективна, за да се преодолеят последствията от човешката грешка”, каза тя.