Новини
Търси
Подкаст
Общество

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние
Стопкадър

Бургаската адвокатка разказа как мъж край спрял камион предупредил нея и съпруга ѝ за опасността и как тя стигнала до пострадалия Бранко

Любомира Минкова пътувала със съпруга си по автомагистрала “Тракия”, когато в мъглата двамата забелязали хора край мантинелите. В предаването “120 минути” по bTV бившият следовател и прокурор си спомни, че първоначално не разбрали защо хората се опитват да привлекат вниманието им.

“Видимостта беше около 100 метра. И точно в този момент със съпруга ми забелязахме от всички страни на мантинелите хора, които махаха с ръце, размахваха светлоотразителни жилетки и ни даваха някакви знаци, които в началото не разбрахме”, разказа Минкова.

В тяхната лента бил спрял камион. Зад него стоял мъж със светлоотразителна жилетка, който им давал знак да спрат. “Всъщност той спаси живота ни, защото тогава разбрах в каква опасност се намираме”, каза тя.

Минкова слязла от колата и заобиколила камиона. Пред нея имало два ударени автомобила, а край единия, по склона до пътя, лежали няколко души. Сред тях бил Бранко, който пътувал на седалката зад шофьора.

“Това е най-пострадалата част от автомобила - страната на водача и местата на пътниците, които са седели зад него”, обясни Минкова. Тя разказа, че водачът е загинал, и изрази убеждението си, че той се е опитал да предпази хората в колата.

Адвокатката се спуснала по склона, за да помогне на Бранко. “Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние. Температурите бяха много ниски”, спомни си тя. По-късно с нея се свързали негови близки. “Казаха ми, че ми благодарят и ме благославят в Стралджа, защото съм спасила живота му. Както и че той се намира в болницата в Сливен”, добави Минкова.

Според нея мащабът на трагедията е можел да бъде ограничен. Тя посочи подхода “Визия нула”, при който пътната инфраструктура и организацията на движението трябва да намаляват тежките последици от човешките грешки. “Тъй като човешката грешка не може да бъде избегната, отговорността трябва да бъде колективна, за да се преодолеят последствията от човешката грешка”, каза тя.

Още по темата

Три момчета на 14, 18 и 20 години загинаха при тежка катастрофа край Добрич

Три момчета на 14, 18 и 20 години загинаха при тежка катастрофа край Добрич

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Двама загинаха при катастрофа на пътя Добрич – Балчик

Двама загинаха при катастрофа на пътя Добрич – Балчик

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Водещи

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

  • Преди 11 минути
Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

  • Преди 16 минути
Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

  • Преди 25 минути
Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

  • Преди 50 минути
Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

  • Преди 51 минути
Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

  • Преди 1 час
Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

  • Преди 1 час
Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

  • Преди 1 час
България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

  • Преди 1 час
България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

  • Преди 1 час
Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

  • Преди 2 часа
Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

  • Преди 2 часа
Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

  • Преди 2 часа
Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

  • Преди 2 часа
Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

  • Преди 2 часа