В Деня за възпоменание на жертвите на катастрофи: Патриарх Даниил с послание за живота

Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите при пътнотранспортни произшествия. С нея беше поставено началото на инициативата "Предай нататък - мама, татко и аз", организирана от сдружение "Ангели на пътя" с участието на Главна дирекция "Национална полиция" в столичния Южен парк, съобщиха от МВР.

Събитието е посветено на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който насочва вниманието към последиците от катастрофите и необходимостта от по-отговорно поведение на пътя.

"Преди да се качим в автомобила, трябва да се подготвим и да проверим изправността му. Когато седнем зад волана, трябва да се съсредоточим и да бъдем толерантни, а при пресичане - да внимаваме", обърна се патриарх Даниил към присъстващите деца и родители.

Той подчерта, че макар не всичко на пътя да зависи от отделния човек, отговорното поведение на всеки участник в движението може да предотврати множество трагедии.

Патриархът призова присъстващите да сведат глави в памет на загиналите и да помнят, че зад всяко пътнотранспортно произшествие с фатален край стоят човешки съдби, почернени семейства и несбъднати мечти.

В рамките на инициативата деца и родители участваха в образователни игри, практически занимания и демонстрации, посветени на безопасността на движението. Чрез интерактивни дейности най-малките затвърдиха знанията си за правилата, които трябва да спазват като пешеходци и участници в движението.

Специално внимание беше отделено и на ролята на родителите, чийто личен пример е от съществено значение за изграждането на отговорно отношение към пътната безопасност още от ранна възраст.

Основното послание на инициативата е, че почитането на паметта на загиналите трябва да бъде съпроводено с конкретни действия за предотвратяване на бъдещи трагедии. Организаторите поставиха акцент върху превенцията, възпитанието и спазването на правилата за движение.

Световният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи беше отбелязан и в Стара Загора. Представители на полицията и пожарната организираха практически демонстрации и информационни дейности на площада пред общината, където гражданите получиха съвети и материали за безопасно поведение на пътя.

По-рано през деня свещеници от катедралния храм "Св. Николай" в Стара Загора също отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите при пътнотранспортни произшествия.