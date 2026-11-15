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Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

В Световния ден за възпоменание на загиналите при катастрофи близки и пострадали поискаха от властта конкретни мерки за безопасност по пътищата.

Деца и родители се включиха в урок по пътна безопасност в Южния парк в София. Инициативата „Мама, татко и аз. Предай нататък“ е организирана от сдружение „Ангели на пътя“ по повод Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва на 15 ноември.

„В днешния ден искаме да научим хората да ценят живота, че всяка една секунда е важна“, каза председателят на сдружението Петя Иванова. Най-малките участници се запознаха с работата на спасителните екипи и научиха как да подадат сигнал на 112 и да окажат първа помощ.

Българската асоциация на пострадалите при катастрофи поиска действия от институциите с подписка срещу войната по пътищата. Символ на инициативата е обърнатият национален флаг.

Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите при катастрофи. Той призова шофьорите да сядат зад волана подготвени и без да са употребявали алкохол.

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