Новини
Търси
Подкаст
Свят

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски
Снимка: AP/БТА

Руският външен министър заяви, че украинските преговарящи са били фокусирани върху съществени дискусии, докато Зеленски "играе своя игра"

Всички участници в преговорите между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби са ги оценили положително, с изключение на Владимир Зеленски, който "постоянно играе някаква своя игра", заяви руският външен министър Сергей Лавров, предаде ТАСС.

"Оценките бяха положителни. Не вземам предвид Зеленски тук. Той постоянно играе някаква своя игра. Но неговите преговарящи, очевидно, са били фокусирани върху дискусии по същество", каза Лавров пред кореспондента на "Вести" Павел Зарубин.

Още по темата

Приключиха двудневните преговори между Украйна и Русия в Абу Даби

Приключиха двудневните преговори между Украйна и Русия в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

ЕС се качи на руски танкер от "сенчестия флот" в Средиземно море

ЕС се качи на руски танкер от "сенчестия флот" в Средиземно море

Зеленски: Русия е ударила енергийна и железопътна инфраструктура в осем украински области

Зеленски: Русия е ударила енергийна и железопътна инфраструктура в осем украински области

Йеменските правителствени сили се оттеглят от Баб ел Мандеб, оставяйки района под натиска на хутите

Йеменските правителствени сили се оттеглят от Баб ел Мандеб, оставяйки района под натиска на хутите

Макрон: Ограничаването на помощта за Украйна ще тласне страната към несправедлив мир

Макрон: Ограничаването на помощта за Украйна ще тласне страната към несправедлив мир

Водещи

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

  • Преди 12 минути
Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

Николай Нанков: При ГЕРБ километър магистрала струваше 6 млн. евро, сега е 40 млн. евро

  • Преди 16 минути
Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Трамваи се удариха в столичния квартал "Триъгълника"

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

  • Преди 31 минути
Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

Установиха и глобиха турски шофьор, повредил арката на "Калето" в Мездра

  • Преди 34 минути
Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

  • Преди 39 минути
Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

Бюджет 2027 влиза в Министерския съвет: Кабинетът заседава от 8:00 часа

  • Преди 47 минути
Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

  • Преди 52 минути
Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

  • Преди 57 минути
Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

Португалия загуби трима за последния си мач в Лигата на нациите

  • Преди 1 час
Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

  • Преди 1 час
Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

  • Преди 1 час
Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

  • Преди 1 час
ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

  • Преди 1 час
Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното

Месец след обещанието за ремонт: Нов сигнал за опасните фуги на Околовръстното