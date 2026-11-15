Лавров: Всички оцениха положително преговорите в Абу Даби, освен Зеленски

Всички участници в преговорите между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби са ги оценили положително, с изключение на Владимир Зеленски, който "постоянно играе някаква своя игра", заяви руският външен министър Сергей Лавров, предаде ТАСС.

"Оценките бяха положителни. Не вземам предвид Зеленски тук. Той постоянно играе някаква своя игра. Но неговите преговарящи, очевидно, са били фокусирани върху дискусии по същество", каза Лавров пред кореспондента на "Вести" Павел Зарубин.