Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия може да извършат нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби, но не се очаква съществен пробив по прекратяването на войната, заяви украинският депутат Александър Мережко пред Укринформ.

Мережко, който е председател на Комисията по външна политика и междупарламентарно сътрудничество на Върховната рада, допуска възможност за нова размяна на военнопленници, но изключва повторение на сценария от Олешки, при който е било договорено прекратяване на огъня за евакуация на цивилни.

"Размяна на военнопленници е възможна. Няма и дума за повтаряне на опита от Олешки (прекратяване на огъня, за да се позволи евакуацията на цивилни - бел. ред.). Нищо не се е променило. Путин няма да се откаже от исканията си. Позицията му няма да се промени нито на йота", каза Мережко.

Според украинския депутат срещата в Абу Даби представлява по-скоро "разговори заради самите разговори", а руският президент Владимир Путин би се съгласил на реални преговори за прекратяване на войната само ако бъде поставен под достатъчно силен натиск.

По думите на Мережко Москва може да бъде принудена да промени подхода си чрез засилване на ударите по руска територия и налагане на допълнителни санкции от партньорите на Украйна.

Той коментира и публикация на "The Economist", според която американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са предложили промяна на границите на Донецка и Луганска област. Идеята би позволила на Владимир Путин да претендира за пълен контрол над двете области, без реално да бъдат предавани населените места, които в момента са под контрола на украинските сили.

Мережко определи предложението като провокация, която според него цели да раздели украинското общество.

"Това е идея на Путин, която той предложи чрез Кушнер и Виткоф. Обърнете внимание, че никой не е казал, че Русия е готова за прекратяване на огъня, ако Украйна се съгласи на промени в границите на Донецка и Луганска области, без да предаде градовете, контролирани от Силите за отбрана. Руският президент се преструва на готов за компромис в опит да избегне по-строги санкции", подчерта депутатът.

Мережко заяви, че не вижда реална перспектива предложението на американските преговарящи да бъде приложено.

"Просто не виждам никаква логика или цел в това. Това е поредната абсурдна идея", каза председателят на парламентарната комисия по външна политика и междупарламентарно сътрудничество.

Последният кръг от преговорите между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на войната приключи в Абу Даби, като разговорите се очаква да бъдат възобновени на 11 ноември, съобщи Укринформ.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през първия ден от преговорите са били обсъдени хуманитарни мерки, освобождаването на военнопленници, гаранциите за сигурност и деескалацията.