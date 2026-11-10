Иран отново заплаши Израел с пълно унищожение

Иранското военно ръководство отново отправи заплахи към Израел, заявявайки, че страната ще бъде унищожена при евентуална нова военна ескалация, предаде ДПА, позовавайки се на базираната в Техеран агенция Тасним.

Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи предупреди Израел за последствията от евентуално подновяване на военните действия. Той цитира израелския премиер Бенямин Нетаняху, който по-рано заяви, че "или ние трябва да унищожим Иран, или Иран ще унищожи нас".

"Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим", каза Абдолахи.

Отделна заплаха отправи и Маджид Мусави, командващ Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

"Ако се наложи, ще подложим на огън всички техни способности, както в региона, така и извън него - като за врага ще останат единствено поражението и отстъплението", заяви Мусави.

Междувременно ирански медии разпространиха видеоклипове, за които се твърди, че показват нов подземен "ракетен град". Не е известно кога са заснети кадрите.

ДПА отбелязва, че информацията за военните способности и постиженията на Иран обикновено не може да бъде потвърдена по независим път.

Иран разполага на територията си с няколко подобни подземни военни обекта, разположени предимно в планински райони. В тях се съхраняват мобилни ракетни установки, както и крилати и балистични ракети.