Иран отново заплаши Израел с пълно унищожение
Военното ръководство в Техеран предупреди за нова ескалация, докато ирански медии показаха предполагаем подземен "ракетен град"
Иранското военно ръководство отново отправи заплахи към Израел, заявявайки, че страната ще бъде унищожена при евентуална нова военна ескалация, предаде ДПА, позовавайки се на базираната в Техеран агенция Тасним.
Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи предупреди Израел за последствията от евентуално подновяване на военните действия. Той цитира израелския премиер Бенямин Нетаняху, който по-рано заяви, че "или ние трябва да унищожим Иран, или Иран ще унищожи нас".
"Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим", каза Абдолахи.
Отделна заплаха отправи и Маджид Мусави, командващ Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
"Ако се наложи, ще подложим на огън всички техни способности, както в региона, така и извън него - като за врага ще останат единствено поражението и отстъплението", заяви Мусави.
Междувременно ирански медии разпространиха видеоклипове, за които се твърди, че показват нов подземен "ракетен град". Не е известно кога са заснети кадрите.
ДПА отбелязва, че информацията за военните способности и постиженията на Иран обикновено не може да бъде потвърдена по независим път.
Иран разполага на територията си с няколко подобни подземни военни обекта, разположени предимно в планински райони. В тях се съхраняват мобилни ракетни установки, както и крилати и балистични ракети.