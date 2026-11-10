Тенчо Тенев: Хората в колите не са имали шанс да оживеят между камионите

Камерите на ТОЛ системата най-вероятно са регистрирали гъстата мъгла в района на Ямбол още рано сутринта, но липсата на координация е попречила на своевременното предупреждение на шофьорите. Това заяви пред БНР бившият началник на „Пътна полиция“ Тенчо Тенев по повод катастрофата на АМ „Тракия“, отнела живота на 11 души.

Той подчерта сериозен структурен проблем – камерите на ТОЛ системата все още нямат директна връзка с полицейските патрули на терен. Според него от Националния координационен център е трябвало незабавно да задействат мерки чрез АПИ и МВР.

Експертът посочи, че около две трети от участниците във верижния сблъсък са тежкотоварни камиони, които в тези часове се движат напълно натоварени.

„Карали са доста бързо и при рязката промяна на пътната обстановка са влезли в гъстата мъгла с такава скорост, че се е получило това, което видяхме“, коментира бившият шеф на КАТ. По думите му пътуващите в по-малките превозни средства са били обречени. „Хората в леките автомобили, които са били между камионите, не са имали никакъв шанс да оживеят“.

Тенев припомни, че синоптиците предварително са сигнализирали за опасност от опасни задимявания и ниска видимост. Той изрази остро недоумение от действията на водачите на камиони. „Недоумявам как професионални шофьори не са преценили обстановката и са карали с такава превишена скорост в толкова гъста мъгла“, сподели пред националното радио експертът и допълни, че подобно поведение „неминуемо води до необратимото, което се случи днес“. Според него при такива условия е задължително превозните средства да се движат с включени аварийни светлини, за да бъдат забелязани навреме.

Като дългосрочно технологично решение Тенев предложи металните рамки на ТОЛ камерите по аутобаните да започнат да се използват за монтиране на електронни сигнални табла. Той даде пример с практиките в Западна Европа. „В другите държави затварят движението, когато има гъста мъгла, и го отклоняват“, посочи той, допълвайки, че там има работещи информационни табла за задръстванията и обходните маршрути. По думите му това е трябвало да се внедри в България още преди години, но „парите се дават за ремонти на пътища и т.н.“.

Бившият началник на КАТ определи реакцията на държавните лидери като много адекватна и похвална заради решението им да прекратят официалните си срещи и да заминат директно към Ямболско. Въпреки това той настоя за твърди политически действия.

„Апелирам към министър Иван Демерджиев да си направи равносметка и да наложи много строги мерки към ръководителя на Националния координационен център и началника на КАТ“, призова Тенев. Той приключи с искане за кадрови промени, заявявайки, че „някои хора би трябвало да си подадат оставките след такова тежко произшествие, нямали сме такова с 11 загинали“.