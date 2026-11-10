Стефано Сенси е №1 по асистенции в Лигата на конференциите

Стефано Сенси се нареди сред най-добрите плеймейкъри в европейските клубни турнири. Италианският халф на ЦСКА е сред лидерите по асистенции в Лигата на конференциите, след като до момента е записал три голови подавания от три мача. Въпреки че ЦСКА има само една точка след тези срещи, отборът отбеляза гол във всяка от тях. Падна с по 1:2 от Монако и Панатинайкос, а с Нордселанд завърши 2:2.

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Сенси демонстрира отличното си виждане за играта и способността си да намира съотборниците си на най-добрите позиции. Именно неговите качества в организацията на атаките го превръщат в един от най-важните футболисти в състава на „червените“.

Любопитното е, че италианецът има три асистенции в едва три участия в надпреварата. Със същия актив е и Сондре Йорясетер, докато редица други футболисти остават зад тях в класацията. Опитният халф постепенно се превърна във важна фигура за „армейците“, а представянето му на европейската сцена е още един повод за оптимизъм сред привържениците на клуба.