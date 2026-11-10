Гиздол вдигна жълт картон на титуляр в ЦСКА

Незадоволителна форма е причината Давид Пастор да остане неизползвана резерва за ЦСКА срещу Левски в неделното дерби, съобщава „Тема Спорт“. Треньорът на "червените" Маркус Гиздол предпочете Бари Котър за титуляр, а през второто полувреме в игра се появи Тамиму Уору.

Националът на Бенин влезе в игра и по-рано през седмицата срещу Панатинайкос, след като преди това остана над 3 месеца далеч от терена. За последно бе играл при победата с 3:2 над Ботев Пловдив. Тогава той беше заменен още преди почивката от тогавашния треньор Христо Янев.

Пастор дълго време беше без алтернатива в ЦСКА, но му се натрупаха доста грешки, което явно е преляло чашата на търпение на Маркус Гиздол. Бразилецът беше титуляр срещу Панатинайкос, но беше заменен от Уору през второто полувреме.