Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гиздол вдигна жълт картон на титуляр в ЦСКА

Гиздол вдигна жълт картон на титуляр в ЦСКА
Facebook/ CSKA Sofia FC

Германецът не е доволен от Пастор

Незадоволителна форма е причината Давид Пастор да остане неизползвана резерва за ЦСКА срещу Левски в неделното дерби, съобщава „Тема Спорт“. Треньорът на "червените" Маркус Гиздол предпочете Бари Котър за титуляр, а през второто полувреме в игра се появи Тамиму Уору. 

Националът на Бенин влезе в игра и по-рано през седмицата срещу Панатинайкос, след като преди това остана над 3 месеца далеч от терена. За последно бе играл при победата с 3:2 над Ботев Пловдив. Тогава той беше заменен още преди почивката от тогавашния треньор Христо Янев. 

Пастор дълго време беше без алтернатива в ЦСКА, но му се натрупаха доста грешки, което явно е преляло чашата на търпение на Маркус Гиздол. Бразилецът беше титуляр срещу Панатинайкос, но беше заменен от Уору през второто полувреме. 

Още по темата

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

ЦСКА се похвали с девет национали

ЦСКА се похвали с девет национали

Маркус Гиздол - властелинът на топ 4

Маркус Гиздол - властелинът на топ 4

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Личен рекорд на Купър Флаг донесе успех на Далас Маверсикс

Личен рекорд на Купър Флаг донесе успех на Далас Маверсикс

Неделев увеличава натоварванията

Неделев увеличава натоварванията

Водещи

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

  • Преди 17 минути
Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

  • Преди 26 минути
Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

  • Преди 31 минути
Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

  • Преди 31 минути
Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

  • Преди 46 минути
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

  • Преди 46 минути
Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

  • Преди 47 минути
Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

  • Преди 1 час
Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

  • Преди 1 час
Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

  • Преди 1 час
Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка