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Алекс Колев се завръща за морското дерби

Алекс Колев се завръща за морското дерби
БТА

Нападателят скоро ще поднови тренировки с топка

Нападателят на Черно море Алекс Колев е към края на възстановяването си и до дни ще поднови тренировки с топки. 33-годишният таран може да бъде на разположение на Илиан Илиев още за дербито на Варна на 21 ноември, събота на стадион „Спартак“. Ако все пак обаче треньорът не рискува с него, предвид липсата на игрова практика, Алекс ще се завърне в игра в следващото домакинство с Ботев Пловдив (28 ноември, събота), пише "Тема спорт".

Припомняме, че Колев е извън терените от два месеца. Нападателят се контузи на 6 септември в края на двубоя с Локомотив (0:1) в Пловдив. Тогава той бе ударен в десния крак и напусна принудително терена с тежка травма в глезена.

Черно море няма да играе контрола в паузата на шампионата. След двата почивни дни отборът подновява тренировки днес. Моряците спряха свободното падане в първенство и в последните си три двубоя не познават горчивия вкус на загубата – две победи и едно равенство, които ги изкачиха до деветото място.

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