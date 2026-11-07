Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения
"Според развитието трябва да съжаляваме, че не победихме", коментира треньорът на Черно море
Треньорът на Черно мире Илиан Илиев остана доволен от представянето на своя отбор при равенството 0:0 като гост на Славия. Той съжали, че неговият отбор не е успял да победи и отличи вратаря на "белите" Иван Андонов.
“Според развитието трябва да съжаляваме, че не победихме. Първото полувреме имаше периоди, в които давахме инициативата. През второто скъсихме дистанцията, а след червения картон създадохме ситуации. Нямахме късмет да отбележим. Второто полувреме съм доволен от футболистите. Трудно се играе срщу Славия - отбор, който се защитава много добре и го видяхме срещу ЦСКА. Някои решения не взехме правилно, понякога нямахме късмет, а и вратарят на Славия извади невероятни положения", започна Илиев.
"Има още неща, които трябва да изчистваме. Когато си без топка, трябва да си близо до противника. Ако не е така, дори да си правилно подреден противникът може да ти създаде ситуации", добави той.
"Имаме някои проблеми в завъшващата фаза. Продължаваме да работим, защото нямаме много време", завърши Илиев.