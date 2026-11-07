Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Треньорът на Черно мире Илиан Илиев остана доволен от представянето на своя отбор при равенството 0:0 като гост на Славия. Той съжали, че неговият отбор не е успял да победи и отличи вратаря на "белите" Иван Андонов.

“Според развитието трябва да съжаляваме, че не победихме. Първото полувреме имаше периоди, в които давахме инициативата. През второто скъсихме дистанцията, а след червения картон създадохме ситуации. Нямахме късмет да отбележим. Второто полувреме съм доволен от футболистите. Трудно се играе срщу Славия - отбор, който се защитава много добре и го видяхме срещу ЦСКА. Някои решения не взехме правилно, понякога нямахме късмет, а и вратарят на Славия извади невероятни положения", започна Илиев.

"Има още неща, които трябва да изчистваме. Когато си без топка, трябва да си близо до противника. Ако не е така, дори да си правилно подреден противникът може да ти създаде ситуации", добави той.

"Имаме някои проблеми в завъшващата фаза. Продължаваме да работим, защото нямаме много време", завърши Илиев.