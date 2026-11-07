Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски е отборът с най-голям скок в ранглистата на УЕФА след последния кръг на евротурнирите. Това показват данните, публикувани от платформата Football Meets Data.

"Сините" с придвиждат с цели 20 позиции и вече заемат 151-о място. Шампионите добавят 2.000 точки към клубния си коефициент след победата над Ягелония и общият вече е 12.000.

След Левски с най-много позиции напред се придвижва Университатя Крайова. "Учените" са напред с 15 места.

Следват Викинг с напредък от 13 места и ЛАСК Линц с 11.