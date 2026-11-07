Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Най-малко 18 души са арестувани при мащабна полицейска операция в Гърция срещу предполагаема мрежа за данъчни измами, за която се смята, че е ощетила държавата с над 203 млн. евро. Това съобщи гръцката Независима служба за обществени приходи, цитирана от БТА.

Според разследващите през последните три години мрежата е използвала около 4200 данъчни идентификационни номера и стотици фиктивни компании, чрез които са натрупвани задължения към държавата, без да бъдат изплащани.

Предполагаемите щети включват 68 млн. евро неплатени данъци, сред които ДДС и данък върху доходите, както и 135 млн. евро невнесени социални осигуровки.

Разследването е обхванало над 700 бизнес локации в Солун, Халкидики и други части на Гърция. Сред засегнатите от проверките са повече от 2000 обекта от ресторантьорския сектор и нощния живот.

Властите са идентифицирали 1300 номинални собственици на компании или подставени лица, както и около 700 души, за които се предполага, че са контролирали бизнеса задкулисно.

Сред арестуваните са съпругата на бизнесмен и известен актьор и модел. Според информацията на гръцките власти двамата са признали, че са изпълнявали ролята на подставени лица срещу месечни възнаграждения между 200 и 700 евро.

Особено тревожни са данните за предполагаемото използване на хора със сериозни здравословни проблеми.

Разследващите смятат, че представители на мрежата са привличали хора, намиращи се пред болници в Солун и Атина, като са им предлагали пари, за да бъдат вписвани като управители или еднолични собственици на дружества.

След това компаниите били използвани за натрупване на данъчни и осигурителни задължения, които не се предвиждало да бъдат погасени.

По данни от разследването трима счетоводители и адвокат са сред лицата, за които се предполага, че са имали ключова роля в създаването на компаниите и организирането на схемата с подставени собственици.

Адвокатът е обвинен, че е използвал фалшифицирани документи, за да получава разрешителни от общински, противопожарни и здравни органи.

Гръцките власти продължават да изясняват начина на функциониране на предполагаемата престъпна мрежа и участието на отделните лица.

Към момента изложените данни са част от разследването, като вината на задържаните и останалите замесени лица подлежи на установяване по съдебен ред.