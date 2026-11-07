Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

Турция се подготвя за значително влошаване на метеорологичната обстановка през уикенда на 7 и 8 ноември. Очакват се рязко понижение на температурите, снеговалежи в източните райони и силни ветрове по крайбрежието, съобщава турската телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Главната дирекция по метеорология.

В събота валежите ще засегнат предимно северните и източните части на страната. В някои райони на Източен Анадол, както и по високите места на Черноморския регион, дъждът постепенно ще преминава в суграшица и сняг.

По крайбрежието на Мраморно, Егейско и Черно море се очакват ветрове със скорост до 60 км/ч, които могат да създадат условия за бури.

В неделя, 8 ноември, валежната обстановка ще се измести на изток и ще обхване по-голямата част от източната половина на Турция.

Интензивни дъждове се прогнозират по централното и източното черноморско крайбрежие, докато в Източен Анадол, вътрешните райони на Черноморския регион и източните части на Централен Анадол се очакват снеговалежи.

Температурите ще се понижат осезаемо, като в някои райони ще паднат под нулата. В окръг Ерзурум минималните стойности през нощта се очаква да достигнат минус 4 градуса, а дневните температури няма да надхвърлят 1 градус.

Застудяването ще се усети и в турската столица Анкара, където през нощта срещу понеделник термометрите се очаква да отчетат минус 1 градус.

Според метеоролозите подобен спад на температурите ще бъде регистриран и в други части на страната.

Турските власти предупреждават за повишен риск от наводнения вследствие на интензивните валежи в Черноморския регион и Югоизточна Турция. В планинските и източните райони снеговалежите могат да затруднят движението по пътищата, а силните ветрове да създадат допълнителни проблеми за транспорта.

Метеорологичните служби призовават гражданите да следят актуалните прогнози и предупреждения, да бъдат внимателни при пътувания и да предприемат необходимите предпазни мерки.

Очакваното застудяване ще донесе зимни условия в части от Турция още през първата половина на ноември, като най-сериозни снеговалежи се прогнозират в източните и високопланинските райони на страната.