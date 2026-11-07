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Тома Биков: ДБ предпочете политическото позициониране пред победата на президентските избори

Тома Биков: ДБ предпочете политическото позициониране пред победата на президентските избори
БТА

Депутатът от ГЕРБ обвини правителството в липса на реформи и предупреди, че реалният бюджетен дефицит е 4,3%

Имало е реална възможност за обща дясна кандидатура, която да спечели президентските избори, но "Демократична България" е предпочела политическото позициониране пред победата. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Ако имахме една дясна кандидатура, каквато още в самото начало господин Борисов предложи, най-вероятно щяхме да имаме друг президент. За съжаление колегите от "Демократична България" по-скоро искаха да се позиционират, отколкото да спечелят изборите", коментира Биков.

Според него ГЕРБ е в опозиция още от април и след предоставените 100 дни толеранс вече очаква реални действия от правителството на Румен Радев.

"Меденият месец свърши, видяхме костюмите на министрите, разходиха ги. За съжаление, според мен продължават да ги разхождат", заяви депутатът.

Биков отправи критики и към Бюджет 2027, като посочи, че най-сериозният проблем е липсата на структурни реформи.

По думите му бюджетният дефицит е 4,3%, а не представените от управляващите 3,5% на касова основа.

"Българските граждани дадоха 131 депутата на господин Радев точно заради това – да реформира, да провежда структурни реформи", подчерта той.

Депутатът предупреди и за липсата на достатъчно мерки срещу инфлацията и високите енергийни цени. Според него правителството трябва да предприеме спешни действия за подпомагане на бизнеса, който е изправен пред увеличаващи се разходи за електроенергия.

Биков отхвърли твърденията, че присъединяването към еврозоната е причина за поскъпването, като насочи отговорността към икономическата политика на управляващите.

По темата за избора на нов Висш съдебен съвет той изрази съмнения относно независимостта на процедурата и предупреди за възможни политически договорки при разпределянето на парламентарната квота.

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