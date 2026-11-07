Явор Гечев защити представянето на бюджета в УНСС: Искахме да говорим на разбираем език

Представянето на Бюджет 2027 в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) е било насочено към обществото, а не към политическа агитация. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев пред NOVA.

"Това представяне на бюджета беше за обществото. Постарахме се не да даваме само сухи цифри, а да начертаем посоките на един човешки език. Не всеки разбира сухата материя", обясни Гечев.

Той отговори и на критиките на депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев, според когото събитието е нарушило Закона за висшето образование, тъй като е придобило политически характер.

"Нямахме мероприятие, в което да убеждаваме студентите. УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там", заяви Гечев.

Депутатът защити и параметрите на проектобюджета, като го определи като значително по-добър от финансовите рамки през последните години.

По думите му бюджетът предвижда увеличение на пенсиите и допълнителни 240 млн. за социални дейности, без това да бъде за сметка на бизнеса.

"Бюджетът е по-добър значително от последните 4-5 такива. Той намалява тенденцията по отношение на увеличаване на държавния дълг", посочи депутатът.

Гечев подчерта, че правителството не предвижда повишаване на данъците, като същевременно увеличава социалните разходи и средствата за инфраструктура, бизнес и иновации.

Той отхвърли и обвиненията за прекомерно задлъжняване на държавата, посочвайки, че България остава сред страните с най-нисък държавен дълг в Европейския съюз.

По отношение на административната реформа Гечев заяви, че незаетите щатни бройки са значително по-малко от 12 000 и част от тях се поддържат изкуствено.

Депутатът коментира и поскъпването на стоките, като посочи високите цени на горивата и международните конфликти сред основните причини за инфлационния натиск.

"Ако някой от опозицията харесва бюджета, това значи, че те не са такава", заключи Явор Гечев.