Новини
Търси
Подкаст
Общество

Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма
БТА

Министърът обяви 19% ръст на приходите от туризъм и нова система с QR кодове за оценка на туристическите услуги

Българският туризъм не търпи репутационни щети заради атаките с дронове в Черно море, а интересът на международните туроператори към страната се увеличава. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред NOVA.

"Ситуацията би ни поставила под заплаха само ако сами си направим проблем, където няма", коментира той.

По думите му големите международни туроператори продължават да възприемат България като сигурна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

"Те ни смятат за сигурна дестинация. Ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си", заяви министърът, позовавайки се на срещите си с представители на туристическия бизнес в Лондон.

Димитров съобщи, че въпреки затрудненията през сезона броят на туристите е сходен с миналогодишния, но приходите от сектора са се увеличили с 19%.

Той обясни, че заради конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач България е загубила капацитет от 220 000 самолетни места, което е затруднило привличането на германски туристи.

В Бюджет 2027 се предвижда двойно увеличение на средствата за маркетинг и реклама на българския туризъм.

"Поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи", посочи Димитров.

Министърът представи и нова система за оценяване на туристическите услуги. След Нова година се планира в ресторанти, барове, музеи и други туристически обекти да бъдат поставени QR кодове, чрез които посетителите ще могат да оценяват качеството на предлаганите услуги.

Друга предвидена промяна е общините да отделят 50% от приходите от туристическия данък за реклама и подобряване на авиосвързаността.

Димитров коментира и предстоящото провеждане на "Евровизия" в България, като увери, че към момента няма запитвания, свързани със сигурността на събитието.

"Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България", допълни министърът.

Още по темата

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

България и Гърция влагат 33,4 млн. евро в 21 общи проекта за туризъм, екология и образование

България и Гърция влагат 33,4 млн. евро в 21 общи проекта за туризъм, екология и образование

България се кандидатира за нов мандат в ръководството на световния туризъм

България се кандидатира за нов мандат в ръководството на световния туризъм

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

Ученици в Русе ще се обучават да управляват и ремонтират дронове

Ученици в Русе ще се обучават да управляват и ремонтират дронове

Водещи

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

  • Преди 4 минути
Даниел Митов: Представянето на бюджета в УНСС приличаше на "априлски пленум през ноември"

Даниел Митов: Представянето на бюджета в УНСС приличаше на "априлски пленум през ноември"

  • Преди 7 минути
Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

Мая Манолова: Надценките при маслото достигат 135%, при млякото - 99%, а при сиренето - 95%

  • Преди 20 минути
Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

  • Преди 29 минути
Николай Денков: Оправданието за "повредения камион" е една от очевидните лъжи на правителството

Николай Денков: Оправданието за "повредения камион" е една от очевидните лъжи на правителството

  • Преди 33 минути
Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

  • Преди 47 минути
ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

  • Преди 47 минути
Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

Пловдив през вековете: пет емблематични архитектурни забележителности и историите зад тях

  • Преди 51 минути
Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

  • Преди 58 минути
Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

  • Преди 1 час
Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

  • Преди 1 час
Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

Цените на доматите и краставиците може да скочат с 30% заради поскъпването на газа

  • Преди 1 час
Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

Посрещнаха Карлос Насар като цар на летището в София

  • Преди 2 часа
Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

  • Преди 2 часа
22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци

22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци

  • Преди 2 часа