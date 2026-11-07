Илин Димитров: Интересът към България расте, удвояваме парите за реклама на туризма

Българският туризъм не търпи репутационни щети заради атаките с дронове в Черно море, а интересът на международните туроператори към страната се увеличава. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред NOVA.

"Ситуацията би ни поставила под заплаха само ако сами си направим проблем, където няма", коментира той.

По думите му големите международни туроператори продължават да възприемат България като сигурна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

"Те ни смятат за сигурна дестинация. Ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си", заяви министърът, позовавайки се на срещите си с представители на туристическия бизнес в Лондон.

Димитров съобщи, че въпреки затрудненията през сезона броят на туристите е сходен с миналогодишния, но приходите от сектора са се увеличили с 19%.

Той обясни, че заради конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач България е загубила капацитет от 220 000 самолетни места, което е затруднило привличането на германски туристи.

В Бюджет 2027 се предвижда двойно увеличение на средствата за маркетинг и реклама на българския туризъм.

"Поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи", посочи Димитров.

Министърът представи и нова система за оценяване на туристическите услуги. След Нова година се планира в ресторанти, барове, музеи и други туристически обекти да бъдат поставени QR кодове, чрез които посетителите ще могат да оценяват качеството на предлаганите услуги.

Друга предвидена промяна е общините да отделят 50% от приходите от туристическия данък за реклама и подобряване на авиосвързаността.

Димитров коментира и предстоящото провеждане на "Евровизия" в България, като увери, че към момента няма запитвания, свързани със сигурността на събитието.

"Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България", допълни министърът.