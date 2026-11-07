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22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци

22 000 българи с диабет трябва да сменят инсулина си през следващите месеци
Pixabay

Пациентите ще преминат към по-съвременни инсулинови аналози след консултация с ендокринолог

Около 22 000 български пациенти с диабет ще трябва да преминат от досегашните човешки инсулини към по-съвременни инсулинови аналози през следващите месеци. Това съобщи бившият здравен министър и заместник-председател на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Сербезова в ефира на bTV.

Причината е промяна в продуктовото портфолио на фармацевтичните компании, които постепенно насочват производството си към ново поколение инсулинови терапии.

"Науката се развива точно в тази посока – да създаде нещо по-добро. В случая инсулиновите аналози доказано по-добре контролират диабета. Има по-малко хипогликемии. В дългосрочен аспект това означава, че има и по-малко усложнения", обясни Сербезова.

Какво трябва да направят пациентите?

Хората, които използват засегнатите инсулинови препарати, трябва да се свържат с личния си лекар, да получат направление и да посетят ендокринолог. След необходимите изследвания специалистът ще прецени подходящата терапия и ще издаде протокол за новия инсулин.

Промяната не бива да се извършва самостоятелно, без лекарска консултация.

Сербезова обърна внимание и на инсулиновата резистентност, която според нея често остава неразпозната.

"Около 25% от хората на 25 години имат инсулинова резистентност – всеки четвърти, без да го знае", посочи тя, предупреждавайки, че състоянието може да увеличи риска от развитие на диабет.

Бившият здравен министър коментира и използването на лекарства за диабет с цел отслабване. Тя подчерта, че подобни медикаменти трябва да се приемат само по лекарско предписание и при съответните медицински показания, тъй като неконтролираната им употреба може да доведе до нежелани последствия.

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