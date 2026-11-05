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Предлагат електронни рецепти и за лекарствата с наркотични вещества

Предлагат електронни рецепти и за лекарствата с наркотични вещества

Проектът на здравното министерство предвижда медикаментите за остри състояния да могат да се предписват за срок до 30 дни вместо до 10

Специалните рецепти за лекарства, съдържащи наркотични вещества, да се издават електронно. Това предлага Министерството на здравеопазването с промени в Наредба № 4 за предписването и отпускането на лекарствени продукти. Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане.

С промените се предлага срокът, за който могат да се предписват лекарства при остри състояния, да се увеличи от 10 на 30 дни. Според мотивите към проекта курсът на лечение с много от тези медикаменти продължава повече от 10 дни.

Лекарствата, предписани при един амбулаторен преглед, по правило ще се вписват в една рецепта. Отделни рецепти ще се издават за медикаментите за остри състояния, както и когато предписващият прецени, че лекарствата трябва да бъдат разделени.

За медикаментите за домашно лечение, които Здравната каса заплаща изцяло или частично, се предвижда да се издава електронна рецепта или електронен протокол. Специалистите в извънболничната помощ и болничните комисии, които работят по договор с Касата, ще подписват протоколите с квалифициран електронен подпис. С един протокол ще може да се предписва един лекарствен продукт в до три дозови единици за едно заболяване.

Ако електронната рецепта е изпълнена частично, пациентът ще може да получи останалите количества в същата или в друга аптека с договор със Здравната каса. Това ще е възможно в рамките на срока за изпълнение на рецептата и до изтичането на валидността ѝ.

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