КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова е получила сигнали от граждани за увеличение на цените на ученически екскурзии, лекарства и различни услуги. Оплакванията ѝ бяха предадени от репортера на NOVA Юлиян Стоянов в предаването "Събуди се". Те са изпратени до телевизията след участието на Манолова в "Здравей, България", където тя публично обяви телефонния си номер.

Сред основните проблеми, посочени от родители, са високите цени на ученическите екскурзии. По техни данни еднодневни пътувания до близки дестинации струват до 90 лева, или около 45 евро. Поставят се и въпроси за начина, по който се събират средствата, липсата на касови бележки и повтарящия се избор на едни и същи дестинации за ученици от различни училища.

Манолова обясни, че комисията може да сравни актуалните цени с тези от предходни периоди и да установи дали има необосновано поскъпване. При доказано нарушение санкциите могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро. Тя допълни, че сигнали за евентуални връзки между фирмите, организиращи екскурзиите, ще бъдат препратени към Комисията за защита на конкуренцията.

Друг сигнал, по който КЗП ще извърши проверки, е свързан с поскъпване на лекарства за кратък период. Манолова посочи, че проверките ще обхванат както аптеките, така и цялата верига на доставка.

Комисията е получила оплаквания и за увеличение на цените в сектора на услугите. Като пример беше посочен фризьорски салон във Варна, където цената на услугата е нараснала от 9 лева на 7 евро. Манолова заяви, че проверките ще обхванат и други дейности, сред които автосервизи, автомивки, химическо чистене и заведения.

Председателят на КЗП коментира и събирането на наложените глоби. По думите ѝ част от санкциите, които се плащат в момента, са от предходен период, а други се обжалват в съда. Комисията ще обърне специално внимание на съдебните производства, за да не се допуска търговци, нарушили потребителските права, да прехвърлят значителни адвокатски разходи върху институцията.

Манолова изрази очакване, че през следващите два месеца цените на основни хранителни продукти могат да намалеят. Тя призова търговските вериги да ограничат надценките си до нива, сравними с тези в други европейски държави, като посочи праг до 30%.

По време на разговора председателят на КЗП отрече да има намерение да се кандидатира за кмет на София. Тя заяви, че основните ѝ приоритети начело на комисията са цените на храните и лекарствата, банковите такси, мобилните услуги и защитата на потребителите от нелоялни практики.

Манолова обясни, че обикновено отговаря на телефонни обаждания сутрин между 7:30 и 9:00 часа. Тя призова гражданите, които изпращат сигнали по Viber, да посочват трите си имена и телефон за връзка, за да може комисията да извърши необходимите проверки.