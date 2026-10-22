Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова пред БТВ.

"Няма да се уморя да показвам основните хранителни продукти с висока надценка. В държавите майки на тези вериги точно тези продукти са много по-евтини".

„Вчера заедно с НАП и БАБХ влязохме в складовете на търговските вериги, ще продължим към производителите и преработвателите и ще продължим нагоре до търговската мрежа. Това са надценките в търговската мрежа – те достигат до 100%“.

Манолова уточни, че има предоставени фактури от проверяваните вериги, които доказвали нейните твърдения.

„Не е новина, че изкупната цена на млякото от българските фермери е 0,50 евро, а в магазина – 1,07 евро. Българският фермер работи на 0% надценка, той буквално е премазан. При сиренето и кашкавала надценката при фермерите е средно 10%, а при веригите – 100%. Целим да осветлим цялата верига. Заради тези надценки се стига до парадокса един и същи продукт да е по-скъп в София, отколкото в Берлин“.

Манолова беше категорична, че "малките магазини са смачкани от експанзията на веригите“.