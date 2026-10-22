Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин
"При сиренето и кашкавала надценката при фермерите е средно 10%, а при веригите – 100%“, каза още председателят на КЗП
"Няма да се уморя да показвам основните хранителни продукти с висока надценка. В държавите майки на тези вериги точно тези продукти са много по-евтини".
Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова пред БТВ.
„Вчера заедно с НАП и БАБХ влязохме в складовете на търговските вериги, ще продължим към производителите и преработвателите и ще продължим нагоре до търговската мрежа. Това са надценките в търговската мрежа – те достигат до 100%“.
Манолова уточни, че има предоставени фактури от проверяваните вериги, които доказвали нейните твърдения.
„Не е новина, че изкупната цена на млякото от българските фермери е 0,50 евро, а в магазина – 1,07 евро. Българският фермер работи на 0% надценка, той буквално е премазан. При сиренето и кашкавала надценката при фермерите е средно 10%, а при веригите – 100%. Целим да осветлим цялата верига. Заради тези надценки се стига до парадокса един и същи продукт да е по-скъп в София, отколкото в Берлин“.
Манолова беше категорична, че "малките магазини са смачкани от експанзията на веригите“.
„Кошница с грижа“ беше шанс за веригите, който те пропиляха. След като не става с диалог, ще стане през закона и санкциите“.
От Комисията за защита на потребителите ще проверяват за нелоялни търговски практики, за невярна и заблуждаваща информация за произхода на продуктите, каквито нарушения също са установени от инспекторите, и за необосновано повишаване на цените.
Агенцията по безопасност на храните ще проверява произхода и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество.
Във фокуса на приходната агенция ще бъдат спазването на данъчното и осигурителното законодателство, декларираното и личното в складовете и движението на стоките по веригата на доставки до крайния потребител.