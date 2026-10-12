КЗП: Надценките стигат до 141%

Надценките в търговските вериги са от 99% до 141%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. По думите ѝ това са данни, предоставени от самите търговци. Тези надценки са не само несправедливи, а и безочливи, категорична бе тя.

Манолова уточни, че в момента са в ход три големи проверки – на банките, на бензиностанциите и на търговските вериги.

Тя съобщи, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците надценката над доставната цена за периода август-октовмври стига до 17%. „Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение“, заяви Манолова.

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ Игнат Арсенов каза, че увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на продажната цена при млечните продукти и при плодовете и зеленчуците.

Ако веригите не докажат необходимостта от това увеличение, ще бъдат санкционирани според закона, категорична бе Манолова.

Тя каза още, че проверката на надценките при промоционални продукти е установила, че те стигат до 40%.

По думите на Арсенов при определянето на цените на продуктите в магазините явно не става въпрос за сезонност, защото надценките продължават да растат.

„Това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските семейства. Това не се среща в никоя от другите страни-членки на ЕС“, категорична беше Манолова.

Тя припомни, че веригите поеха ангажимент с проекта „Кошница с грижа“, който обаче, не свърши работа и веригите „проиграха“ възможността доброволно да намалят цените.

След като КЗП показа данните за надценките в търговските вериги, следва решението за „справедлива стойност“, което ще влезе след дни и ще покаже аномалиите и отклоненията в търговските вериги, каза Манолова.

„Това, което все още не е в закона, но ние ще настояваме, е да се налагат санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност, в случай, че не последва корекция от търговските вериги“, заяви председателят на КЗП.

Манолова каза, че ще продължи диалогът с веригите. „Ще се срещнем с бизнесите, срещу които имаме най-много жалби, ще им дадем възможност да коригират безобразните цени и нелоялни практики“, увери тя.

Относно горивата проверките показват че в 8% от случаите има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска обосновка, каза Игнат Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което е необосновано. При бензина и дизела надценките драстично са намалели, допълни той.