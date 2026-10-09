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КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси
Снимка: БТА

КЗП ще проверява и месечните такси за различните планове

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки за наличие на необосновано повишаване на банковите такси.

Проверките ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от 9 октомври.

Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на м. октомври.

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари на предходната 2025 г. до момента. При констатирано повишение ще се изисква икономическа обосновка.

Обект на проверките ще бъдат тарифите на банковите такси и самите такси за най-често ползваните от потребителите услуги като например откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой от АТМ и в клон, такса за банков превод, такси за дебитни и кредитни карти и др. КЗП ще проверява и месечните такси за различните планове, предлагани от банките на потребителите.

Комисията напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на Комисията.

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