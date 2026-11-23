Дженсън Хуанг се завръща начело на технологичния гигант Nvidia като главен изпълнителен директор и президент малко повече от седмица след като подаде оставка.

До оттеглянето му на 12 ноември се стигна след разкрития за извънбрачни връзки, включително с предполагаема китайска шпионка.

В понеделник обаче бордът на директорите на компанията гласува незабавното му възстановяване на поста, а временният ръководител Колет Крес ще продължи да изпълнява функциите си на главен финансов директор.

„За мен е чест да се завърна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, заяви Хуанг в официално изявление, цитирано при обявяването на новината. Той подчерта, че приема отговорността с огромно смирение и благодари на борда за гласуваното доверие.

Решението беше приветствано от американския президент Доналд Тръмп, който обяви в социалната мрежа Truth Social, че правителството на САЩ няма основания да смята, че връщането на Хуанг представлява риск за националната сигурност. В интервю за CNBC Тръмп уточни, че е бил „представен на заседанието на борда“ и намесата му е изиграла важна роля, като добави, че е обсъдил рокадата и с Илон Мъск. Според президента Хуанг „не е направил нищо нередно“.

Завръщането на мениджъра обаче срещна остър отпор от страна на законодатели както от Демократическата, така и от Републиканската партия. „Това безразсъдно решение да бъде върнат Дженсън Хуанг не променя факта, че той и Nvidia все още дължат отговори на Конгреса“, написа в платформата X сенаторът от Масачузетс Елизабет Уорън.

Хуанг поема отново кормилото въпреки че срещу производителя на чипове текат множество разследвания, включително от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Министерството на правосъдието на САЩ. Оставката му по-рано този месец предизвика бурна реакция в Силициевата долина, а петиция с искане за връщането му събра над 180 000 подписа само за няколко дни, сред които и този на Илон Мъск.