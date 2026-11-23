НАТО ще изпрати в Полша специализиран самолет за ранно предупреждение и контрол AWACS в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети миналата седмица. Това решение бе взето на извънредното заседание на Северноатлантическия съвет в Брюксел в понеделник, съобщи пред репортери полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски.

„Самолет за ранно предупреждение AWACS ще бъде предоставен на Полша. Това е много добра система, която ни дава още по-дълбока оперативна осведоменост, което ни позволява да реагираме по-добре на този вид заплахи“, заяви Залевски след края на разговорите в централата на алианса. Флотът на НАТО от 14 самолета AWACS, базиран в Гайленкирхен, Германия, разполага с характерни 9-метрови радарни куполи и в условия на криза може да осигури единна радарна картина за съюзническите изтребители, кораби и командни центрове.

Спешните консултации в Брюксел бяха свикани по искане на Варшава заради инцидента от петък, 20 ноември. По време на масиран руски въздушен удар срещу Западна Украйна три руски крилати ракети Х-101 навлязоха във въздушното пространство на Полша и паднаха на територията на страната в районите на Нови Липовец, Рудник и Молодич. При инцидента няма пострадали хора, нито щети по критичната инфраструктура. По данни на полската прокуратура предварителната експертиза показва, че ракетите са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в руския град Дубна.

Според Залевски една от ракетите е паднала на 35–40 километра от военния полигон в Нова Демба, където по-късно същия ден са се провели учения на т.нар. Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна, което той определи като „очевидна руска провокация“. В деня на инцидента полски изтребители F-16 и шведски Gripen са били вдигнати по тревога, като пилот на Gripen дори е получил разрешение от НАТО да свали целта, но не е открил огън заради изключително сложните метеорологични условия.

Случаят засили опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се пренесе на територията на алианса. По-рано в понеделник в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че пактът ще защитава „всеки сантиметър от територията на НАТО“, а германският канцлер Фридрих Мерц призова Москва да прекрати „опасните провокации“ по източния фланг.