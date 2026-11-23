Прибягването до едностранни мерки, които променят статута на палестинските територии, е недопустимо. Това заяви в Москва руският външен министър Сергей Лавров по време на разговори с Николай Младенов – върховен представител на създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир за ивицата Газа, съобщава ТАСС, позовавайки се на руското външно министерство.

В официалното съобщение на ведомството се подчертава, че Москва остава твърдо ангажирана с принципа за две държави като единствен път за разрешаване на израелско-палестинския конфликт, стъпвайки върху резолюциите на ООН. Руската страна е изразила готовност за подновяване на преговорите с цел създаване на независима Палестина със столица Източен Йерусалим и при запазване на териториалната цялост между ивицата Газа и Западния бряг на река Йордан.

На срещата е било акцентирано както върху неприемливостта на терористичните методи, така и върху отговорността на външните фактори, които трябва да координират действията си при безусловно зачитане на интересите на държавите от региона.

От руското МВнР допълват, че решаването на споровете чрез политически преговори няма алтернатива за гарантиране на сигурността в Близкия изток. В тази връзка е било обърнато внимание на руската Концепция за колективна сигурност в Персийския залив като възможен модел за справяне и с други кризи в региона. В рамките на визитата си Николай Младенов е провел отделни консултации и със заместник-министъра на външните работи Георгий Борисенко.